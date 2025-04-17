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Erzincan’da kış uykusundan uyanan ayı havadan görüntülendi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı, hafif kar yağışı altında yeşeren arazide ot yiyip beslenirken havadan görüntülendi.

Erzincan’da kış uykusundan uyanan ayı havadan görüntülendi

Baharın gelmesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, özellikle yüksek ayı popülasyonuyla dikkat çeken Refahiye ilçesinde ayıların köylere yakın tarlalara indiği gözlendi. Dağlık ve ormanlık alandan inip yeni yeni yeşermeye başlayan açık arazide yiyecek arayan ayı, görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından droneyle görüntülendi.

Belgesel niteliğinde bir süre havadan görüntülenen ayının iki ayağının üzerine kalkıp droneye tepki göstermesi de kadraja yansıdı.

Uzmanlar, bölgede ayı popülasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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