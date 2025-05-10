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Erzincan’da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Erzincan’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda sentetik cannabinoid (Bonzai) maddesi ve cam aparat ele geçirildi.

Erzincan’da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
Doğukan Akbayır

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda; Akyazı Uygulama Noktasında durdurulan otobüste seyahat eden M.A.A. isimli şahısın valizine narkotik madde arama köpeği Naz’ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada peçeteye emdirilmiş daralı ağırlığı 139 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) maddesi ve cam aparat ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen maddenin 10 bin kullanımlık olduğu tespit edildi.

M.A.A. isimli şahsa T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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