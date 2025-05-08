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Erzincan'da siber suç operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan polisinin düzenlediği siber suç operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da siber suç operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı
Begüm Özkaynak

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gönderilen "Masak Analiz Raporlarına" istinaden 7258 sayılı yasanın 5.1/c maddesine muhalefet futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında yapılan çalışmalarda, 9 şahıs yakalandı.

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İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet telefon, 4 adet tablet, 3 adet HDD disk, 7 adet USB ve dijital materyal ele geçirildi.
Konu ile alakalı yakalanan şahıslar hakkında işlemler devam etmekte.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Siber suç
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