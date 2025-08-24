HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzincan’da traktör ile otomobil çarpıştı

Erzincan-Erzurum kara yolunda traktör ile otomobil çarpıştı. 2 kişi yaralandı.

Erzincan’da traktör ile otomobil çarpıştı

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.D. yönetimindeki otomobil ile E.A. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu. Kazada, otomobil sürücüleri yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de camiye giren oğlak güvenlik kamerasına yansıdıMardin’de camiye giren oğlak güvenlik kamerasına yansıdı
Tekirdağ'da gürültü yapan 16 araca 148 bin TL cezaTekirdağ'da gürültü yapan 16 araca 148 bin TL ceza

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

İç mimarlık öğrencisi Helin'in şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

İç mimarlık öğrencisi Helin'in şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.