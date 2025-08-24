Erzincan’da traktör ile otomobil çarpıştı

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.D. yönetimindeki otomobil ile E.A. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu. Kazada, otomobil sürücüleri yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır