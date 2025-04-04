HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Erzincan'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Erzincan'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

04.04.2025 09:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alındı. Bölgede vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki fotokapana takıldı.

Erzincan'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Erzincan'da yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla birçok noktaya fotokapan kuruldu. Özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla bulunan fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilerek, çekilen fotoğraf ve videolar; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde tür izleme çalışmalarında kullanılıyor.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde kurulan fotokapanlarla vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki görüntülenirken fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Manavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralıManavgat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
Uyku sorununuz varsa bu sendromunuz olabilir...Uyku sorununuz varsa bu sendromunuz olabilir...
Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Trump'ın gümrük tarifesine Bakan Bolat'tan ilk açıklama

Trump'ın gümrük tarifesine Bakan Bolat'tan ilk açıklama

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Özgür Özel'e CHP kurultayında sürpriz iki rakip

Mahir Polat’ın son durumunu avukatı açıkladı: Ölümcül düzeyde...

Mahir Polat’ın son durumunu avukatı açıkladı: Ölümcül düzeyde...

Kırıkkanat ile Saral arasında 'cahillik' tartışması

Kırıkkanat ile Saral arasında 'cahillik' tartışması

Menfeze giren hayvanlar bir anda telef oldu! ‘Koku’ faciası…

Menfeze giren hayvanlar bir anda telef oldu! ‘Koku’ faciası…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.