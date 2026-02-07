HABER

Erzincan depreminden ürküten görüntüler! Dev kaya parçaları yola savruldu

Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü Hakbilir köyü çevresinde paniğe neden olurken, sarsıntının şiddetini gözler önüne seren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Deprem sırasında yamaçlardan kopan dev kaya parçalarının yola yuvarlandığı anlar saniye saniye kaydedilirken, o esnada bölgede araç ya da yayanın bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde, dev kaya parçalarının yola savrulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YAMAÇLARDAN KOPAN KAYA PARÇALARI KAMERALARA YANSIDI

Depremin merkez üssü olan Hakbilir köyü yolunda sarsıntının şiddetiyle yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay esnasında yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.

BÖLGEDEKİ KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan sarsıntının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, kaya düşmelerini yerinde tespit etmişti.

Köy merkezi ve çevresinde denetimler yapan Bayram, yol güzergahındaki kaya düşmeleri dışında herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirmiş, güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetmişti.

Saha ekiplerinin bölgedeki kontrollerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

