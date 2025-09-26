HABER

Erzincan Emniyeti'nden personeline hızlı ve etkin müdahale eğitimi gerçekleştirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeline, olası tehlike anlarında hızlı ve bilinçli hareket edebilmeleri amacıyla "Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi" verildi.

Polis memurları, ani gelişen olaylara hızlı, bilinçli ve güvenli müdahale etme kabiliyetlerini geliştirdi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini en üst düzeyde tutma kararlılığını gösterdi. Bu hedef doğrultusunda emniyet personeli, olası her senaryoya hazırlıklı olmak üzere yoğun bir eğitim sürecinden geçirildi.

"Kritik müdahale becerileri geliştirildi"

Eğitim programının ana odağında, polis memurlarının operasyonel yetkinliklerini artırmak yer aldı. Verilen dersler arasında "Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi" başlıkları öne çıktı.

Program kapsamında; Silah kullanma becerilerinin geliştirilmesi, şüpheli kişi ve araçlara yaklaşım teknikleri, güvenli müdahale yöntemleri, ani olaylarda doğru reflekslerle hareket etme becerileri üzerinde duruldu.

Emniyetten net mesaj: "Halkımızın içi rahat olsun"

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, eğitimlerin amacını ve halka mesajlarını net bir dille ifade etti. Yapılan açıklamada, "Halkımızın huzuru ve güvenliği önceliğimizdir. Personelimiz her olaya hazır ve bilinçli bir şekilde görev yapmaktadır.
Halkımızın içi rahat olsun, her an hazırız." denildi.

Bu eğitimler sayesinde Erzincan polisinin, kentteki güvenlik ve asayişi sağlamada kararlılığını ve profesyonelliğini sürekli olarak yükselttiği belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Erzincan
