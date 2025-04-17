Erzincan emniyeti, öğrencileri bilgilendiriyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı, Trafik Güvenliği" konuları üzerine Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu, Melikşah İlkokulu, Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır