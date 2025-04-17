HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzincan emniyeti, öğrencileri bilgilendiriyor

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı, trafik güvenliği ile çocuk polisinin görevleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan emniyeti, öğrencileri bilgilendiriyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı, Trafik Güvenliği" konuları üzerine Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu, Melikşah İlkokulu, Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu öğretmen ve öğrencileri bilgilendirildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taksi ile çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü alkollü çıktıTaksi ile çarpışarak yaralanan motosikletin sürücüsü alkollü çıktı
Bakan Ersoy'un katılımıyla Roma Kolezyumu'nda 6 milyon ziyaretçili final: Göbeklitepe sergisi tarihe geçtiBakan Ersoy'un katılımıyla Roma Kolezyumu'nda 6 milyon ziyaretçili final: Göbeklitepe sergisi tarihe geçti

Anahtar Kelimeler:
Erzincan öğrenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!

Real Madrid elendi, Arda Güler'in maç sonu görüntüsü gündeme oturdu!

Asgari ücrete ara zamda kulis bilgisi paylaştı! 'Önemli bir isimden aldım'

Asgari ücrete ara zamda kulis bilgisi paylaştı! 'Önemli bir isimden aldım'

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 torbacı gözaltına alındı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.