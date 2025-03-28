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Erzincan Girlevik'te kar; merkezde bahar

28.03.2025 09:34
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Aynı şehirde iki farklı mevsimin yaşandığı Erzincan'da hem bahar hem kış aynı anda yaşanıyor. Kent merkezinde bahar havası hüküm sürerken ilçeler ise kıştan izler taşıyor.

Erzincan Girlevik'te kar; merkezde bahar

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, karla kaplı mevcut durumunu korurken kent merkezinde ise havaların ısınmasıyla birlikte bahar havası etkili oldu.
Ziyaretçilerini karla karşılayan Çağlayan Girlevik Şelalesi, görenleri şaşırttı. Buz sarkıtlarının eridiği şelalede karların erimemesi dikkat çekti.

Şelaleyi ziyaret eden bir vatandaş, "Erzincan'da şu anda 2 farklı mevsim aynı anda yaşanıyor. Erzincan merkezde bahar etkili olurken herkes neredeyse kısa kolluyla geziyor. Girlevik Şelalesi'nde ise hala kar mevcut. Burada sanki Ocak ayındaymışız gibi bir mevsim var" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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