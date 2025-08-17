HABER

Erzincan il genelinde tüm hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla Erzincan il genelinde tüm hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor.

Türkiye'de 1965'ten bu yana ilk defa SAT-1 serotipine ait bir şap virüsünün tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı aldığı kararla ülke genelinde hayvan pazarlarını kapatarak hayvan hareketlerine kısıtlama getirmişti.

Sat-1 Serotipine ait şap virüsünün görülmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğü seri bir şekilde aşı üretimine başlayarak, ürettiği aşıları çok kısa bir süre içinde 81 ile sevk etmeye başladı.

Şap aşılarının Erzincan'a ulaşmasının ardından son bir haftadır Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker'in talimatıyla Erzincan il merkezi ve 8 ilçe genelinde tüm veteriner sağlık ekipleri sahaya sürüldü. Şap hastalığına karşı tüm ekiplerin katılımıyla Erzincan genelinde tüm hayvanlar aşılanmaya devam ediyor. Şu ana kadar hassas bölgeler başta olmak üzere yaklaşık 50 bin hayvanda aşılama işlemi tamamlandı. Ekipler hafta sonu da dahil aşılama kampanyasına devam ederek şap hastalığına karşı büyük bir mücadele veriyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, hafta sonu gerçekleştirilen şap aşılama çalışmalarına katılarak, ekiplere destek veriyor. İl Müdürü Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen talimatlara uygun olarak il genelinde tüm ekiplerin teyakkuza geçirilerek aşılama çalışmalarının titizlikle devam ettirildiğini kaydetti. İl Müdürü Koçaker, il genelinde son hayvan aşılanana kadar kampanyanın devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Erzincan genelinde bugüne kadar SAT-1 serotipi görülmedi. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İlkbahar Şap Aşılama Dönemi ve sonrasında il genelinde ilk 6 aylık süreçte 140 bin doz şap aşısı yaparak tüm hayvanları şap hastalığına karşı aşılamış ve biyogüvenlik tedbirlerini en üst seviyede uygulamıştı. Tedbiri elden bırakmayan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlığın talimatıyla birlikte hızlı bir şekilde aşılama kampanyasını sürdürürken, hayvan hareketlerini kontrol altında tutuyor ve yetiştiricileri bilgilendirmeye devam ediyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

