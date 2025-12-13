HABER

Erzincan’da emniyet ve jandarmaya 122 yeni hizmet aracı teslim edildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Komutanlığı envanterine kazandırılan toplam 122 yeni hizmet aracı düzenlenen törenle güvenlik güçlerine teslim edildi.

POMEM yerleşkesinde gerçekleştirilen törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, jandarma ve emniyet personelleri katıldı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan emniyet ve jandarmamızın en iyi şartlarda görevlerini yerine getirmeleri için Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanımızın destekleri ile 122 aracımızı emniyet ve jandarmaya teslim ediyoruz. Erzincan’da hizmet veren emniyet ve jandarma personellerimiz bizlerin göz bebeğidir." dedi.

Konuşmaların ardından katkıda bulunan hayırseverlere plaket verildi, İl Müftüsü tarafından yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından tören yeni araçların geçişleri ile son buldu. Kaynak: İHA

