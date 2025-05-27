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Erzincan’da keneye karşı etkin mücadele

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havaların ısınması ile birlikte olması muhtemel kene vakalarını engellemek için, kene ısırmalarına karşı halk sağlığını korumak amacıyla Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan’da keneye karşı etkin mücadele

Belediyenin mücavir alanları içerisinde yürütülen çalışmalarda, mesire alanları başta olmak üzere kenelere karşı ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirilerek hastalık riskinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Erzincan’da keneye karşı etkin mücadele

Öte yandan vatandaşlar keneye karşı uyarılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan uyarılarda vatandaşların kene ısırmalarına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor. Ekipler, vatandaşları kendi arazilerinde de hijyen ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri, hayvanlarının parazit tedavilerini ihmal etmemeleri hususunda uyarıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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