Erzincan’da öğrencilere güvenlik ve siber farkındalık eğitimi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde planlanan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Güzel Sanatlar Lisesi ile TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim programı gerçekleştirildi.

Toplam 150 öğrenci ve öğretmenin katıldığı programda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli de yer aldı. Öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, çocuk polisinin görevleri, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, öğrencilerin farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, haftaya görüşmek üzere" mesajıyla etkinliği sonlandırdı.

Kaynak: İHA