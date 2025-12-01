Erzincan’da öğrencilere kayak ve drama kursu desteği

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" Projesi kapsamında öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 24 öğrencinin sosyalleşmesine katkı sunmak, yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanımak ve spora yönlendirmek amacıyla kayak ve drama kursları düzenlendi.

Kurslara katılan öğrenciler için gerekli kıyafet ve ekipmanlar temin edilerek hediye edildi. Kayak ve drama eğitimlerinin başladığı, faaliyetlerin ise planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA