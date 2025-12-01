HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Erzincan’da öğrencilere kayak ve drama kursu desteği

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" Projesi kapsamında öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Erzincan’da öğrencilere kayak ve drama kursu desteği

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ÇOGEP "Hep Birlikte Aileyiz" Projesi kapsamında öğrencileri desteklemeye devam ediyor.

Erzincan’da öğrencilere kayak ve drama kursu desteği 1

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 24 öğrencinin sosyalleşmesine katkı sunmak, yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanımak ve spora yönlendirmek amacıyla kayak ve drama kursları düzenlendi.

Kurslara katılan öğrenciler için gerekli kıyafet ve ekipmanlar temin edilerek hediye edildi. Kayak ve drama eğitimlerinin başladığı, faaliyetlerin ise planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...
Çalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacakÇalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacak

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.