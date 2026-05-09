Erzincan’da okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, öğrencilerin güvenli ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde bağlı ekiplerin katılımıyla kent genelindeki çok sayıda okul ve çevresinde "Güvenli Okul Uygulamaları" gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında okul çevrelerinde şüpheli şahıslar denetlenirken, okulla ilgisi bulunmayan kişilerin okul çevresinden uzaklaştırılmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler ayrıca okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de denetimlerde bulundu.
Yetkililer, çocuk ve gençlerin güvenli eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Erzincan’da okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

