Erzincan’da okul çevrelerinde güvenlik uygulaması gerçekleştirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde bağlı ekiplerin katılımıyla kent genelindeki çok sayıda okul ve çevresinde "Güvenli Okul Uygulamaları" gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında okul çevrelerinde şüpheli şahıslar denetlenirken, okulla ilgisi bulunmayan kişilerin okul çevresinden uzaklaştırılmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler ayrıca okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de denetimlerde bulundu.

Yetkililer, çocuk ve gençlerin güvenli eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.



