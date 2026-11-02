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Erzincan’da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Erzincan’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem kapsamında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

Erzincan’da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Erzincan’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem kapsamında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Eski Askerlik Şubesi karşısındaki otopark alanında yapılan denetimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından yürütüldü.
Denetimlerde servis araçlarının ilgili mevzuata uygunluğu ile sürücülerin taşıması gereken şartlar kontrol edildi.
Öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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