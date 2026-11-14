Erzincan’da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Halit Paşa Caddesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, E.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü E.S. ile araçta bulunan Y.D. otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır