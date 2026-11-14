Koltukların içinden cephanelik çıktı! 282 tabanca ve 150 namlu ele geçirildi

Silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul polisi, şüpheli bir aracın izini sürdü. Yapılan tespitlerin ardından araç Ümraniye ilçesinde durduruldu.
Araçta gerçekleştirilen aramada, silah yapımında kullanılan 150 adet tabanca namlusu ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin silahları Bayrampaşa'daki bir iş yerine bıraktığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda streç filme sarılmış 3 adet berjer koltuk incelendi.
Koltukların içerisine gizlenmiş 95 tabanca bulundu. Silahların koltukların içine yerleştirilerek saklanması dikkat çekti.
Operasyonun devamında, İstanbul'da ele geçirilen silahlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Edirne'deki bir tır da takibe alındı.
Tıra yönelik düzenlenen operasyonda 187 tabanca daha ele geçirildi.
İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 282 tabanca ve 150 tabanca namlusu ele geçirildi. Silah ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.