Koltukların içinden cephanelik çıktı! 282 tabanca ve 150 namlu ele geçirildi

Silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul polisi, şüpheli bir aracın izini sürdü. Yapılan tespitlerin ardından araç Ümraniye ilçesinde durduruldu.

ARAÇ İÇERİSİNDE 150 ADET TABANCA NAMLUSU BULUNDU

Araçta gerçekleştirilen aramada, silah yapımında kullanılan 150 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

BERJER KOLTUKLARIN İÇİNDEN 95 TABANCA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin silahları Bayrampaşa'daki bir iş yerine bıraktığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda streç filme sarılmış 3 adet berjer koltuk incelendi.

Koltukların içerisine gizlenmiş 95 tabanca bulundu. Silahların koltukların içine yerleştirilerek saklanması dikkat çekti.

EDİRNE'DEKİ TIRDAN 187 TABANCA ÇIKTI

Operasyonun devamında, İstanbul'da ele geçirilen silahlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Edirne'deki bir tır da takibe alındı.

Tıra yönelik düzenlenen operasyonda 187 tabanca daha ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 282 tabanca ve 150 tabanca namlusu ele geçirildi. Silah ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır