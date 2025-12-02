HABER

Erzurum 02 Aralık Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum’da 2 Aralık 2025 Salı günü soğuk ve bulutlu hava koşulları hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -6°C’ye düşerken, yoğun sis ve buzlanma riski artacak. Bu durum yüksek kesimlerde görüş mesafesini kısıtlayabilir. 3 Aralık itibarıyla sıcaklıklar 0°C civarında seyredecek ve bol güneş ışığı bekleniyor. Ancak sürücüler ve tarım sektörü için önemli önlemler alınması gerekiyor. Dikkatli olmak sağlığı koruyacak.

Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar -6°C'ye kadar düşecek. Ayrıca yoğun sis ve buzlanma riski artacaktır. Bu durum, yüksek kesimlerde görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir. Rüzgar, hafif kuzey yönlerden esecek. Bu koşullar, tarım ve ulaşım faaliyetlerini zorlaştırabilir. Bu nedenle dikkatli olunması önemlidir.

Gelecek günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 3 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları 0°C civarında olacak. Bol güneş ışığı görülecek. 4 Aralık Perşembe günü de sıcaklık 0°C civarında olacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü sıcaklık yine 0°C civarında kalacak. Yine parlak güneş ışığı görülecek. 6 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 2°C civarına yükselecek. Hafif kar sağanağı öngörülüyor. 7 Aralık Pazar günü ise sıcaklık 5°C civarına ulaşacak. Hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde soğuk hava koşulları nedeniyle çeşitli önlemler alınmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis ve buzlanma riski bulunuyor. Trafikte olanların dikkatli olması gerekmektedir. Hızları düşürmeleri önemlidir. Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin azalması, sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir. Tarım sektöründe çalışanların don riskine karşı tedbir almaları önemlidir. Bitkilerin korunması gerekir. Ayrıca, ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Evlerdeki su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Vatandaşlar dışarı çıkarken kat kat giyinmeli. Baş, el ve ayaklarını korumaları hipotermi riskini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
