HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 8°C'ye ulaşırken, akşam saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Yağış ihtimali bulunuyor. Takip eden günlerde de soğuk hava etkisini sürdürecek. Yağmurlu günler için kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar öneriliyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak, sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Erzurum 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık -4°C'ye kadar inebilir. Hava koşulları nedeniyle yağış ihtimali de bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Kasım Pazartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık gündüz 10°C, gece ise 4°C civarında seyredecek. 4 Kasım Salı günü hava kapalı kalacak. 5 Kasım Çarşamba günü az bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14-15°C, gece ise 7-8°C arasında değişecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları genellikle soğuk ve yağışlı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kalın giysiler tercih edilmelidir. Yağış ihtimalleri nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler bulundurmalısınız. Rüzgar orta şiddette olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltacaktır.

Erzurum'un yüksek rakımı ve kış koşulları bu dönemde önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak sağlığınızı korumak açısından kritik bir unsurdur. Güncel hava durumu raporlarını sürekli takip etmelisiniz. Planlarınızı ve hazırlıklarınızı buna göre yapmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birçok yol ulaşıma kapatıldı! İstanbul trafiğine 'maraton' ayarıBirçok yol ulaşıma kapatıldı! İstanbul trafiğine 'maraton' ayarı
4 ülkeden 11 suçlu Türkiye'ye getirildi4 ülkeden 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.