Erzurum 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık -4°C'ye kadar inebilir. Hava koşulları nedeniyle yağış ihtimali de bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Kasım Pazartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık gündüz 10°C, gece ise 4°C civarında seyredecek. 4 Kasım Salı günü hava kapalı kalacak. 5 Kasım Çarşamba günü az bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14-15°C, gece ise 7-8°C arasında değişecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları genellikle soğuk ve yağışlı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kalın giysiler tercih edilmelidir. Yağış ihtimalleri nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler bulundurmalısınız. Rüzgar orta şiddette olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır. Bu, soğuk algınlığı riskini azaltacaktır.

Erzurum'un yüksek rakımı ve kış koşulları bu dönemde önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak sağlığınızı korumak açısından kritik bir unsurdur. Güncel hava durumu raporlarını sürekli takip etmelisiniz. Planlarınızı ve hazırlıklarınızı buna göre yapmanızda fayda var.