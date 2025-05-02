Erzurum 02 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri! Bugün Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, yerel kaynaklara göre şöyle olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı ise 1°C civarında bekleniyor. Bu dönemde yağmurlu hava koşullarının hakim olması muhtemel.

3 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 15°C, gece sıcaklığının 0°C olması bekleniyor. Sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 4 Mayıs Pazar günü ise gündüz sıcaklığının 15°C, gece sıcaklığının 1°C civarında olması ve sağanak yağışların sürmesi bekleniyor.

Mayıs ayı boyunca Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 12°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarındadır. Bu dönemde yağışlı günlerin sayısı artar. Toplam yağış miktarı da yükselir.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sürekli değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurarak, yanınızda ekstra bir kat giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Bu şekilde, Erzurum'un değişken bahar havasına daha iyi hazırlanabilirsiniz.