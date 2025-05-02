HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 02 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri! Bugün Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 02 Mayıs Cuma hava durumu raporu açıklandı. İşte Erzurum'da hava durumu tahminleri...

Erzurum 02 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri! Bugün Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Erzurum'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, yerel kaynaklara göre şöyle olacak. Gündüz sıcaklığı 12°C, gece sıcaklığı ise 1°C civarında bekleniyor. Bu dönemde yağmurlu hava koşullarının hakim olması muhtemel.

3 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 15°C, gece sıcaklığının 0°C olması bekleniyor. Sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 4 Mayıs Pazar günü ise gündüz sıcaklığının 15°C, gece sıcaklığının 1°C civarında olması ve sağanak yağışların sürmesi bekleniyor.

Mayıs ayı boyunca Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 12°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarındadır. Bu dönemde yağışlı günlerin sayısı artar. Toplam yağış miktarı da yükselir.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sürekli değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurarak, yanınızda ekstra bir kat giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Bu şekilde, Erzurum'un değişken bahar havasına daha iyi hazırlanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göz sağlığını tehdit ediyor!Göz sağlığını tehdit ediyor!
Sürücünün kim olduğunu öğrenince kahkahalara boğuldular!Sürücünün kim olduğunu öğrenince kahkahalara boğuldular!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.