Erzurum 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu tipik kış koşullarını yansıtacaktır. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar ise düşük seviyelerde kalacaktır. En yüksek sıcaklık 3°C'dir. En düşük sıcaklık -11°C olarak tahmin edilmektedir. Hissedilen sıcaklık, rüzgar ve nem oranı gibi faktörler nedeniyle daha da düşük hissettirebilir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler uygun giyinmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde donma riski bulunmaktadır. Dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 4 Aralık Perşembe günü hava yine güneşli olacaktır. Sıcaklıklar biraz daha düşecektir. 5 Aralık Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu hava beklenmektedir. 6 Aralık Cumartesi günü hafif kar yağışı olasılığı bulunmaktadır. 7 Aralık Pazar günü ise hafif yağmur tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Kış aylarında Erzurum’da hava genellikle sert ve soğuk olmaktadır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde donma riski yüksektir. Yüksek rakımlı bölgelerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu durum ulaşımı zorlaştırabilir. Trafik kazası riski de artmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde don riski nedeniyle önlemler alınmalıdır. Erzurum’da yaşayanlar ve ziyaretçiler hava koşullarına uygun giyinmelidir. Araçlarında kar lastiği bulundurmalı ve dikkatli yolculuk yapmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların da don riskine karşı tedbir almaları gerekmektedir.