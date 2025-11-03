HABER

Erzurum 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 13°C'ye ulaşacak ve sıcaklık aralıkları 13°C ile -5°C arasında değişecek. Nem oranı %27 olacakken, rüzgar hızı 4.7 km/s ölçülecek. Önümüzdeki günlerde ise ılıman hava koşulları görülecek. Parçalı bulutlu günlerde sıcaklıklar 14°C ile -1°C arasında değişim gösterecek. Ani sıcaklık düşüşlerine dikkat etmek önemli.

Erzurum 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar artan bulutlarla 13°C'ye kadar yükselebilir. Gün boyunca sıcaklıklar 13°C ile 22°F arasında değişecek. Bu da yaklaşık -5°C'ye denk gelmektedir. Nem oranı %27 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4.7 km/s olacak. Gün doğumu saati 06:44, gün batımı ise 17:08'dir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da ılıman hava durumu bekleniyor. 4 Kasım Salı günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile -1°C arasında değişecek. 5 Kasım Çarşamba günü bol güneş ışığı altında sebep olan sıcaklıklar 12°C ile -3°C arasında olur. 6 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar 13°C ile 1°C olacak. 7 Kasım Cuma günü güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 1°C arasında değişir.

Erzurum'un yüksek rakımı ve karasal iklimi, hava koşullarında hızlı değişimlere yol açabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar hızla düşebilir. Bu durum sabah işe veya okula gidenler içinde hazırlıklı olmayı gerektirir. Gün içinde hava daha ılıman görünse de, ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmelidir.

