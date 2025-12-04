Erzurum 04 Aralık Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 2°C civarında. Gece ise sıcaklık -11°C'ye düşecek. Nem oranı %70 olarak beklendi. Rüzgar hızı 7.3 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22. Gün batımı ise 16:50'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 3°C, gece sıcaklığı -3°C civarında tahmin ediliyor. 6 Aralık Cumartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4°C, gece sıcaklığı ise -2°C olacak. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 3°C, gece sıcaklığı -3°C olarak tahmin ediliyor.

Erzurum'un kış aylarında sert hava koşullarıyla tanınması önemlidir. Özellikle 6 ve 7 Aralık tarihleri için kar ve yağmur beklentilerinin dikkate alınması gerekir. Sürücüler için yol koşullarının bozulabileceği günlerde araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Sürüş hızının düşürülmesi de gerekmektedir. Ayrıca açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kış giysileri giymeleri önerilmektedir. Olası ıslak zeminlere karşı dikkatli olmak faydalı olacaktır.