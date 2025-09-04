Erzurum 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah kuzeydoğudan, saatte 14 km hızla esecek. Gündüz rüzgar kuzeybatıdan, saatte 14 km hızında olacak. Akşam rüzgar kuzeyden, saatte 20 km hızla esecek. Gece ise kuzeydoğudan, saatte 18 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %63, gündüz %30, akşam %59 ve gece %76 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 805 hPa, gündüz 803 hPa, akşam 803 hPa ve gece 803 hPa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu şu şekilde olacak:

5 Eylül Cuma: Kısmen güneşli, gündüz 25°C, gece 13°C.

Kısmen güneşli, gündüz 25°C, gece 13°C. 6 Eylül Cumartesi: Güneşli ve parçalı bulutlu, gündüz 25°C, gece 10°C.

Güneşli ve parçalı bulutlu, gündüz 25°C, gece 10°C. 7 Eylül Pazar: Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış, gündüz 23°C, gece 8°C.

Eylül ayı boyunca Erzurum'da hava genellikle sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz ortalama sıcaklık 15°C civarında. Eylül ayında Erzurum ortalama 21 güneşli ve 6 yağışlı gün yaşıyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın hızına göre planlama yapılmalıdır.