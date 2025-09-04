HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 18°C, gündüz 24°C, akşam 16°C ve gece 13°C civarında seyredecek.

Erzurum 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah kuzeydoğudan, saatte 14 km hızla esecek. Gündüz rüzgar kuzeybatıdan, saatte 14 km hızında olacak. Akşam rüzgar kuzeyden, saatte 20 km hızla esecek. Gece ise kuzeydoğudan, saatte 18 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %63, gündüz %30, akşam %59 ve gece %76 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 805 hPa, gündüz 803 hPa, akşam 803 hPa ve gece 803 hPa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu şu şekilde olacak:

  • 5 Eylül Cuma: Kısmen güneşli, gündüz 25°C, gece 13°C.
  • 6 Eylül Cumartesi: Güneşli ve parçalı bulutlu, gündüz 25°C, gece 10°C.
  • 7 Eylül Pazar: Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış, gündüz 23°C, gece 8°C.

Eylül ayı boyunca Erzurum'da hava genellikle sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz ortalama sıcaklık 15°C civarında. Eylül ayında Erzurum ortalama 21 güneşli ve 6 yağışlı gün yaşıyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gereklidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın hızına göre planlama yapılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’
Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildiTepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

'Giyinmeden inmiş' sözlerine tepkiler çığ gibi! Yanıt gecikmedi! ''Hangi partiden olursa olsun...''

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede!

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.