Erzurum 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

5-7 Kasım 2025 tarihleri arasında Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Kasım'da kısmen güneşli bir gün yaşanırken, sıcaklık gündüz 13°C, gece ise -4°C'ye düşecek. 6 Kasım'da çok bulutlu hava bekleniyor ve sıcaklık yine 13°C civarında kalacak. 7 Kasım'da ise puslu güneşli bir gün geçirilecek. Soğuk hava koşullarında vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek ve uygun giyimler seçmek önem taşıyor.

Devrim Karadağ

5 Kasım 2025 Çarşamba günü Erzurum'da hava kısmen güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 13°C. Gece en düşük sıcaklık -4°C civarında seyredecek. Nem oranı %61. Rüzgar hızı 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 6:47. Gün batımı ise 17:06 olarak bekleniyor.

6 Kasım Perşembe günü Erzurum'da hava çok bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 13°C. Gece en düşük sıcaklık -2°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %53. Rüzgar hızı 12 km/saat seviyesinde olacak.

7 Kasım 2025 Cuma günü Erzurum'da hava puslu güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C. Gece en düşük sıcaklık -1°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %46. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak bekleniyor.

Kasım ayı Erzurum'da soğuk ve kuru geçer. Ortalama en yüksek sıcaklıklar 7-8°C. En düşük sıcaklıklar ise -1°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Hava genellikle güneşli veya az bulutludur.

Soğuk hava koşullarında vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek faydalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Dışarıda uygun ayakkabı ve giysi seçimi yapılmalıdır. Su birikintilerinden kaçınmak önemlidir. Ayrıca trafik kurallarına dikkat etmek gereklidir. Bu önlemler soğuk ve rüzgarlı havalarda sağlığınızı korur.

