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Erzurum 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yaz koşullarına uygun olarak değişkenlik gösterecek.

Erzurum 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yaz koşullarına uygun olarak değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 16°C ile 18°C arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7°C ile 9°C'ye düşecek. Bu sıcaklık aralığı, Erzurum'un yüksek rakımından kaynaklanıyor. Serin akşam ve gece saatlerini yansıtıyor.

Hava koşulları açısından, günün ilk saatlerinde hafif yağışlar görülmesi olası. Öğle ve akşam saatlerinde hava daha sakinleşecek ve parçalı bulutlu hale gelebilir. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 10 km ile 15 km arasında esecek. Bu rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için genellikle rahatsız edici olmayacak seviyededir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında belirgin bir değişiklik bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 21°C civarına yükselebilir. Hava koşulları daha sıcak ve güneşli olacak. 7 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Hava tamamen güneşli olması tahmin ediliyor. Bu durum, yaz mevsiminin Erzurum'da daha belirgin hissedileceğini gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, ani yağışlara karşı hafif bir yağmurluk bulundurmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Erzurum'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava koşulları, tipik yaz özelliklerini yansıtarak değişkenlik gösterecek. Önümüzdeki günlerde ise daha sıcak ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Hava durumuna uygun giyinmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize katkı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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