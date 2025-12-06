HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 6-9 Aralık 2025 tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Aralık'ta hafif kar yağışı beklenirken, sıcaklık 5°C ile -1°C arasında değişecek. 7 Aralık'ta hafif yağmur, 2°C ile -2°C sıcaklık öngörülüyor. 8 Aralık'ta bulutlu ve güneşli bir hava, 4°C ile -4°C arasında sıcaklık sağlayacak. Son olarak, 9 Aralık'ta ise bulutlu havanın ardından açık bir gökyüzü görülecek. Kış şartlarına uygun önlemler alınması önemli.

Erzurum 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Erzurum'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif kar yağışı ve bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 5°C ile -1°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22'dir. Gün batımı ise 16:49 olarak hesaplanmıştır.

7 Aralık 2025 Pazar günü Erzurum'da hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile -2°C arasında olacak. Nem oranı %97'ye ulaşacak. Rüzgar hızı 3.39 km/saat olarak öngörülüyor.

8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 4°C ile -4°C arasında değişecek. Nem oranı %83, rüzgar hızı 2.42 km/saat olarak tahmin ediliyor.

9 Aralık 2025 Salı günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklık 1°C ile -11°C arasında olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise 2.42 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Erzurum'un kış aylarında hava genellikle soğuk ve kar yağışlıdır. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle yolda kayma riski vardır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastiklerini kontrol etmek önemlidir. Ayrıca gerekli önlemleri almak, güvenli sürüş için gereklidir. Evde su borularının donmasını önlemek adına izolasyon yapmalısınız. Kalorifer sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol etmelisiniz. Kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için dengeli beslenmeli ve düzenli egzersiz yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılarYer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar
İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıİki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.