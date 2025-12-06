Erzurum 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif kar yağışı ve bulutlu bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 5°C ile -1°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı 4.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22'dir. Gün batımı ise 16:49 olarak hesaplanmıştır.

7 Aralık 2025 Pazar günü Erzurum'da hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile -2°C arasında olacak. Nem oranı %97'ye ulaşacak. Rüzgar hızı 3.39 km/saat olarak öngörülüyor.

8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 4°C ile -4°C arasında değişecek. Nem oranı %83, rüzgar hızı 2.42 km/saat olarak tahmin ediliyor.

9 Aralık 2025 Salı günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklık 1°C ile -11°C arasında olacak. Nem oranı %69, rüzgar hızı ise 2.42 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Erzurum'un kış aylarında hava genellikle soğuk ve kar yağışlıdır. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle yolda kayma riski vardır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastiklerini kontrol etmek önemlidir. Ayrıca gerekli önlemleri almak, güvenli sürüş için gereklidir. Evde su borularının donmasını önlemek adına izolasyon yapmalısınız. Kalorifer sistemlerinin düzgün çalıştığını kontrol etmelisiniz. Kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için dengeli beslenmeli ve düzenli egzersiz yapmalısınız.