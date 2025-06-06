Erzurum 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 5°C'ye kadar düşebilir. Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman geçecek. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 23°C'ye kadar yükselecek. 8 Haziran Pazar günü sıcaklıklar yine 23°C civarında kalacak. 9 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 24°C civarında olacak. 10 Haziran Salı günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C'ye ulaşacaktır.

Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarındadır.