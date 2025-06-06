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Erzurum 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 06 Haziran Cuma hava durumu çoğunlukla güneşli olacak.

Erzurum 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Erzurum'da 6 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 5°C'ye kadar düşebilir. Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman geçecek. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 23°C'ye kadar yükselecek. 8 Haziran Pazar günü sıcaklıklar yine 23°C civarında kalacak. 9 Haziran Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 24°C civarında olacak. 10 Haziran Salı günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C'ye ulaşacaktır.

Bu dönemde Erzurum'da ortalama gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 6°C civarındadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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