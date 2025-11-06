Erzurum 06 Kasım Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 11-15°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkların 0°C'nin altına düşmesi bekleniyor. Bu durum sabah ve akşam saatlerinde yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca buzlanma riski artabilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarının ılımanlaşması bekleniyor. 7 Kasım Cuma günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıkların 16°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 8 ve 9 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri de benzer şekilde güneşli hava koşulları tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini dikkate almalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacakların dikkatli olması gerekiyor. Yol koşullarının kötüleşebileceğini unutmamalıyız. Buzlanma riski artabilir. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Sürüş hızının hava koşullarına uygun şekilde ayarlanması önemlidir.

Güneşli günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecek olanların güneşten korunması önem taşır. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Erzurum'daki hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, güvenli ve konforlu bir hafta sonu geçirebilirsiniz.