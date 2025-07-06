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Erzurum 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Erzurum 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da, 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C'ye yükselebilir. Gece sıcaklığı ise 12°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %70, gündüz %46, akşam %58 ve gece %80 olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları genel olarak güneşli görünmektedir. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 23°C, 8 Temmuz Salı günü 24°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 24°C ve 10 Temmuz Perşembe günü 25°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları ise 13-20 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmanızda yardımcı olacaktır. Sabahlara ve akşam saatlerine serin olabileceğinden, yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle uygun kıyafetler tercih edilebilir. Yağış beklenmediğinden, şemsiye taşımaya gerek olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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