Erzurum 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Erzurum'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 12°C civarına düşecek. Nem oranı %62 seviyelerinde, rüzgar hızı doğu yönünden 10 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cuma günü sıcaklık 30°C, 9 Ağustos Cumartesi günü 26°C ve 10 Ağustos Pazar günü 28°C gerçekleşecek. Bu dönemde nem oranı %55 ile %62 arasında değişecek. Rüzgar hızı doğu yönünden 10-11 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle gündüz saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak faydalıdır. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek de önerilir. Akşam saatlerinde serin hava nedeniyle yanınızda bir ceket bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerinden korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığınızı koruyacaktır.

Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaşanması olası değildir. Bu durum, doğa yürüyüşleri ve piknikler için ideal bir ortam yaratır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuzluklara karşı önlem almanıza yardımcı olacaktır.

