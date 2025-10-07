Erzurum 07 Ekim Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacaktır. Gündüz sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15°C'ye düşecektir. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %47, akşam saatlerinde ise %68 civarında olacak. Gün doğumu 06:16'da, gün batımı ise 17:48'de gerçekleşecek.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19°C ile 8°C arasında değişecek. 9 Ekim Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Bu günde sıcaklık 17°C ile 7°C arasında olacak. 10 Ekim Cuma günü bölgesel düzensiz yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 9°C ile 3.4°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmalısınız. 9 ve 10 Ekim tarihlerinde yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Uygun yağmurluklar da giyilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde sıcak içecekler tüketmek sağlığınız için önemlidir. Vücudunuzu sıcak tutmak da dikkate alınmalıdır.