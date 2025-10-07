HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 07 Ekim Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacaktır.

Erzurum 07 Ekim Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Erzurum'da 7 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacaktır. Gündüz sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15°C'ye düşecektir. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 11 km hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %47, akşam saatlerinde ise %68 civarında olacak. Gün doğumu 06:16'da, gün batımı ise 17:48'de gerçekleşecek.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19°C ile 8°C arasında değişecek. 9 Ekim Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Bu günde sıcaklık 17°C ile 7°C arasında olacak. 10 Ekim Cuma günü bölgesel düzensiz yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar 9°C ile 3.4°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmalısınız. 9 ve 10 Ekim tarihlerinde yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Uygun yağmurluklar da giyilmelidir. Sıcaklıkların düştüğü günlerde sıcak içecekler tüketmek sağlığınız için önemlidir. Vücudunuzu sıcak tutmak da dikkate alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"Bakan Kurum yeni görüntülerini paylaştı: "Yeniden başlama hikayesi"
Serdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldıSerdar Öktem cinayeti sonrası Ankara'da düğmeye basıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.