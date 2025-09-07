HABER

Erzurum 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 27°C'ye kadar yükselecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Eylül Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. 9 Eylül Salı ve 10 Eylül Çarşamba günlerinde, bol güneş ışığı altında 28°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Ufuk Dağ

8 Eylül Pazartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. 9 Eylül Salı günü de hava güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları yine 10°C civarında olacak. 10 Eylül Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 24-26°C arasında, geceleri ise 9-10°C arasında değişecek. Rüzgarlar güneybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %35-40 seviyelerinde kalacak.

Bu hava koşullarında gündüzleri güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği için bir ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Açık hava etkinlikleri için rüzgar hızının düşük olması uygun bir dönemdir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı sağlam yapmanıza yardımcı olacaktır.

