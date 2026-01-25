HABER

Terör örgütü YPG ateşkese rağmen saldırıyor: Halep'i bombalıyor

Suriye Sivil Savunma Birimi, terör örgütü YPG'nin Suriye hükümetiyle yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürerek ülkenin kuzeyindeki Halep kentinin kırsalında yer alan bölgeleri yeniden bombaladığını bildirdi.

Terör örgütü YPG ateşkese rağmen saldırıyor: Halep'i bombalıyor

Suriye Sivil Savunma Birimi, Telegram üzerinden yayımladığı açıklamada, "YPG, Halep kırsalındaki bölgelere bombardımanını yineledi. Halep'in kuzeyinde Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Cerablus kırsalındaki El-Havi köyünde bir ev, örgütün kontrolünde bulunan Ayn el-Arab bölgesinden fırlatılan bir füzeyle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü YPG ateşkese rağmen saldırıyor: Halep i bombalıyor 1

TERÖ ÖRGÜTÜ YPG HALEP KIRSALINI BOMBALIYOR

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan bölgede incelemelerde bulunduğu ve can kaybı ya da yaralanmanın kaydedilmediği aktarıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü YPG ateşkese rağmen saldırıyor: Halep i bombalıyor 2

ATEŞKES SÜRECİ 15 GÜN DAHA UZATILMIŞTI

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

