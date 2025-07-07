Erzurum 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 23°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. Salı günü hava sıcaklığının 24°C'ye yükselmesi bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. Perşembe günü 28°C olacağı öngörülüyor. Cuma günü sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. Cumartesi günü yine 30°C bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 30°C civarında olacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 33°C olacak. Salı günü de sıcaklık 33°C'ye çıkacak. Salı gününde tekrar 33°C bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak yüksek seyretmesi öngörülüyor.