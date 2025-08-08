HABER

Erzurum 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 30°C olarak bekleniyor.

Melih Kadir Yılmaz

Erzurum'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 30°C olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30°C civarında olacak. Gece ise 14°C olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Ağustos ayındaki ortalama değerleri ile uyumludur. Ağustos ayında Erzurum'da ortalama sıcaklık 17.6°C, gündüz sıcaklığı ise 24.2°C civarındadır.

9 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 26°C olması bekleniyor. 10 Ağustos Pazar günü ise 27°C civarında olması ön görülüyor. Bu durum, Erzurum'un serin iklimine uygun bir hava tahminidir.

Bu dönemde Erzurum'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için önlem alması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunurken şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha serin olabileceğinden, yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda yarar vardır.

Erzurum'un yüksek rakımı nedeniyle hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve planlarınızı buna göre ayarlamak akıllıca olacaktır.

