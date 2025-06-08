HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 08 Haziran Pazar hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

Erzurum 08 Haziran Pazar hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 6°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Haziran ayı ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin iklimine uygun bir gün sunacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 9 Haziran Pazartesi günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. 10 Haziran Salı günü, hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 8°C olarak tahmin ediliyor. 11 Haziran Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 25°C, gece 9°C civarında olacak. 12 Haziran Perşembe günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 9°C olacak. 13 ve 14 Haziran Cuma ve Cumartesi günleri, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 25°C, gece 9°C civarında seyredecek.

Bu dönemde Erzurum'daki hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. 12 Haziran Perşembe günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Özellikle 12 Haziran'daki yağışlar için su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmak, olası rahatsızlıkları önleyebilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek önem taşır. Gerekirse katları çıkarıp giymek sağlığınıza yardımcı olacaktır.

Erzurum'un yüksek rakımlı bir bölge olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih etmek, soğuktan koruma sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çankaya Köşkü yakınında hareketli anlarÇankaya Köşkü yakınında hareketli anlar
AFAD acı haberi duyurdu! Akçaabat'ta sele kapılan adamın cansız bedenine ulaşıldıAFAD acı haberi duyurdu! Akçaabat'ta sele kapılan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

Başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi! Olay itiraf

Başrolde olduğu dizi için "Korkunç bir işti" dedi! Olay itiraf

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Galatasaray'dan Osimhen için açıklama! Kesin gözüyle bakılıyor...

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Beyaz TV sunucularına uyuşturucu ticareti ve fuhuş soruşturması! Hemen kovuldular…

Selfie hayatını kurtardı: Fotoğrafta gördüklerine inanamadı!

Selfie hayatını kurtardı: Fotoğrafta gördüklerine inanamadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.