Erzurum 08 Haziran Pazar hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 6°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un Haziran ayı ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin iklimine uygun bir gün sunacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 9 Haziran Pazartesi günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 26°C, gece ise 8°C civarında seyredecek. 10 Haziran Salı günü, hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 8°C olarak tahmin ediliyor. 11 Haziran Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 25°C, gece 9°C civarında olacak. 12 Haziran Perşembe günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 9°C olacak. 13 ve 14 Haziran Cuma ve Cumartesi günleri, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 25°C, gece 9°C civarında seyredecek.

Bu dönemde Erzurum'daki hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. 12 Haziran Perşembe günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir.

Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Özellikle 12 Haziran'daki yağışlar için su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmak, olası rahatsızlıkları önleyebilir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek önem taşır. Gerekirse katları çıkarıp giymek sağlığınıza yardımcı olacaktır.

Erzurum'un yüksek rakımlı bir bölge olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih etmek, soğuktan koruma sağlar.