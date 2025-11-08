HABER

Erzurum 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum’da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü etkili olacak kar yağışları, sürücülerin yol koşullarını zorlaştırabilir. Yüksek kesimlerde buzlanma ve görüş mesafesinde azalma yaşanması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 4°C civarında, gece ise -2°C'ye kadar düşecek. 9 Kasım’da kar yağışlarının devam etmesi, ardından yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Hava koşullarındaki değişiklikler sürücülerin dikkatli olmasını gerektirecek. Kış lastikleri, soğuk havalarda uygun giyim önemlidir.

Erzurum 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Erzurum'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde kar yağışları etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma görülecek. Görüş mesafesinde azalma yaşanabilir. Gündüz sıcaklıklar 4°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -2°C'ye kadar düşebilir. Bu durum sürücüler için yol koşullarını zorlaştırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 9 Kasım Pazar sabahında kar yağışları devam edecek. Öğleden sonra yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklar 3-4°C, gece ise -3°C civarında olacak. 10 Kasım Pazartesi hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 5-6°C seviyelerine yükselebileceği öngörülüyor. Fakat 11 Kasım Salı günü hava bulutlanacak. Yağmurun etkili olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik yaşanacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceği unutulmamalıdır. Sürücüler yolculuk sırasında dikkatli olmalıdır. Kar ve buzlanma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Araçların kış lastikleri ile donatıldığından emin olunmalıdır. Soğuk havalarda uygun giyinmek önem taşır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını takip etmek faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
