Erzurum 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece ise 10°C civarında olacak. Rüzgar, doğu yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %44 ile %72 arasında değişecek.

9 Temmuz Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece ise 11°C civarında olacak. 10 Temmuz Perşembe günü de benzer yağışlar öngörülüyor. Bu gün gündüz sıcaklıkları 28°C, gece ise 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda fayda vardır. Gündüz sıcaklıklarının 25°C, geceleri ise 10°C civarında olacağı için, kat kat giyinmek yardımcı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı dengede tutmanıza yardımcı olacaktır.

Erzurum'un yüksek rakımlı bir bölge olduğu unutulmamalıdır. Hava koşulları hızlı bir şekilde değişebilir. Ani soğuma veya yağışlar görülebilir. Bu durumlara karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.