Erzurum 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu öğle saatlerinden sonra değişecek. Kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, dışarıda olacakların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurması faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin bir seyir izleyecek. 10 Ağustos Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C civarında olacak. 11 Ağustos Pazartesi günü de benzer şekilde güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek. 12 Ağustos Salı günü hafif yağmur ihtimali bulunsa da, genel olarak hava açık olacak. Sıcaklıklar 30°C'ye kadar çıkabilecek. 13 Ağustos Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Ancak hava sıcaklığı 29°C civarında kalacak. 14 Ağustos Perşembe günü açık hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar yine 29°C civarında olacak. 15 Ağustos Cuma günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları genellikle ılıman olacak. 9 Ağustos'taki sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda var. Diğer günlerde ise güneşli hava koşulları hakim olacak. Güneşe karşı korunmak amacıyla şapka veya güneş kremi kullanmanız önerilir. Hava sıcaklıkları 28-30°C arasında değişeceğinden, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz rahatlık sağlayacaktır.