Erzurum 09 Aralık Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da hava durumu, 9 Aralık 2025 Salı günü bulutlu bir yapı ile başlayacak. Sıcaklık, 2°C ile 6°C arasında değişecek ve nem oranı %70 olacak. Rüzgarın hızının 9.4 km/saat civarında olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde, 10 Aralık'ta güneşli ve bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 17°C arasında seyredecek. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı önlemler almak bu süreçte önemli.

Ufuk Dağ

Erzurum'da 9 Aralık 2025 Salı günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 2°C ile 6°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 9.4 km/saat olarak öngörülmekte. Gün doğumu saati 07:24, gün batımı saati 16:49 olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. 10 Aralık Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 4°C ile 17°C arasında değişecek. 11 Aralık Perşembe günü bulutlu bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklık 2°C ile 11°C arasında seyredecek. 12 Aralık Cuma günü zaman zaman kar yağması bekleniyor. Sıcaklık 1°C ile -11°C arasında değişecek.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu hava koşullarını etkiliyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek, gün içinde ise artacak. Bu yüzden, sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde sıcak tutacak şekilde giyinmek önemli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artıracaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerek. Rüzgarın hızına göre hareket edilmesi önemli. Kar yağışının beklendiği günlerde ise ulaşımda aksaklık yaşanmaması için önlemler alınmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması fayda sağlayacaktır. Bu önlemler kişisel güvenliğinizi artıracaktır. Çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamaya yardımcı olacaktır.

