Erzurum 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu şu şekilde tahmin edilmektedir. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4°C olacak. Gündüz sıcaklık 15°C, akşam ise 8°C olarak öngörülmekte. Gece sıcaklığın 3°C olacağı bekleniyor. Gün boyunca az bulutlu bir hava hakim olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde güneyden 5 km/saat esmesi bekleniyor. Gündüz rüzgar batıdan 10 km/saat hızla esecek. Akşam saatlerinde rüzgar tekrar güneyden 6 km/saat, gece ise aynı hızla esecek. Nem oranı sabah %59, gündüz %30, akşam %46 ve gece %60 olarak öngörülmektedir.

Basınç sabah 818 hPa, gündüz 818 hPa, akşam 817 hPa ve gece 815 hPa seviyelerinde olacak. Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu şöyle tahmin edilmektedir.

10 Kasım 2025 Pazartesi, kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9.5°C ile 17°C arasında değişecek. 11 Kasım 2025 Salı günü çok bulutlu bir görünüm öngörülüyor. Sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında olacak.

12 Kasım 2025 Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0°C ile 12°C arasında değişim gösterecek. 13 Kasım 2025 Perşembe, bulutlu ve güneşli bir gün olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar -2°C ile 11°C arasında belirleniyor.

14 Kasım 2025 Cuma bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar -2°C ile 9°C arasında değişecek. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü ise bulutlu bir gün öngörülüyor. Sıcaklıklar -2°C ile 9°C arasında devam edecek.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu hava koşullarını etkileyebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle uygun giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkat etmek gerekiyor. Rüzgar hızına göre hareket etmelisiniz. Önümüzdeki günlerde yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem geçecektir.