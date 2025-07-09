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Erzurum 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli.

Erzurum 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Enes Çırtlık

Erzurum'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 12°C ile 14°C arasında değişecek. Hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 10 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 11°C olacak. 11 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklıkları 30°C, gece sıcaklıkları 12°C civarında gerçekleşecek. 12 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklıklarının 31°C, gece sıcaklıklarının ise 13°C olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalıdır. Gündüz sıcaklıkların artmasıyla güneş ışınlarından korunmak önem taşır. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Açık hava aktivitelerinde su kaybını önlemek için bol su içmek de önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmakta fayda vardır. Gündüz sıcaklıklarının 25°C, geceleri ise 10°C civarında olacağı düşünülmektedir. Kat kat giyinmek yardımcı olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Erzurum'un yüksek rakımlı bir bölge olduğu unutulmamalıdır. Hava koşulları hızlı bir şekilde değişebilir. Ani soğuma veya yağışlar görülebilir. Bu durumlara karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korur ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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