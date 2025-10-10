HABER

Erzurum 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da Ekim ayı, hava koşulları bakımından değişken bir dönem olarak öne çıkıyor. 10 Ekim'de sabah sıcaklık 7°C olarak başlarken, akşam 8°C'ye düşecek. 11 Ekim'de hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 25°C'ye ulaşacak. 12 Ekim ise yağmurlu geçecek ve gündüz sıcaklığı 11°C olacak. Hazırlıklı olmak, şemsiye taşımak ve uygun kıyafetler seçmek, bu olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Erzurum'da 10 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde 7°C civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava ile güne başlanacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12°C'ye yükselecek. Hava, bu saatte daha da bulutlu hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. Hava, az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 3°C'ye inerek, açık bir hava bekleniyor. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 13 km ile 18 km arasında olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %67. Gündüz %37, akşam %55 ve gece %76 seviyelerine ulaşacak.

11 Ekim Cumartesi günü Erzurum'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 25°C, gece 10°C civarında seyredecek. 12 Ekim Pazar günü hava yağmurlu hale gelecek. Sıcaklık gündüz 11°C, gece -1°C seviyelerine düşecek. 13 Ekim Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz 11°C, gece -3°C civarında olacak.

Ekim ayı, Erzurum'da genellikle serin geçer. Hava koşulları çok değişkendir. Günlük sıcaklıklar gündüzleri 10-15°C arasında değişebilir. Geceleri ise 0-5°C seviyelerine düşebilir. Ekim ayında yağış miktarı artar. Yağmurlu gün sayısı çoğalır.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında hazırlıklı olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, hava durumunu dikkate almalı. Günlük planlar yapılırken uygun kıyafetler seçilmelidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanılmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olumsuz koşullardan etkilenmeyi azaltır.

