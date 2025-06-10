Erzurum 10 Haziran Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında bekleniyor. Bu değer, Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıklarının üzerindedir. Bölgenin serin iklimine alışkın olanlar için farklı bir deneyim sunabilir.

11-13 Haziran tarihleri arasında hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 11 Haziran Çarşamba günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. 12 ve 13 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinde de benzer yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu durum bölgenin iklimsel özellikleriyle uyumludur.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları 13.6°C'dir. En düşük sıcaklıklar 7.5°C, en yüksek sıcaklıklar ise 19.5°C civarındadır. Bu veriler, Erzurum'un serin iklimini ve ani hava değişimlerine yatkınlığını göstermektedir.

Bölgede beklenen yağışlı günler, Haziran ayında ortalama 9 gün olarak kaydedilmiştir. Bu durum, Erzurum'un Haziran ayında yüksek yağışlı gün sayısına sahip olduğunu gösterir. Bu nedenle hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava tahminlerini takip etmek, planlarınızı yaparken esnek olmanıza yardımcı olabilir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve uygun ayakkabılar giymek, olası kazaların önüne geçebilir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır.

Erzurum'da 10 Haziran 2025 Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sonraki günlerde ise yağışlı koşulların etkili olması öngörülmektedir. Bölgenin serin iklimi ve ani hava değişimleri göz önüne alındığında, hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek, konforlu ve güvenli bir deneyim için faydalıdır.