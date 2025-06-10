HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum 10 Haziran Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 10 Haziran Salı hava durumu güneşli olacak.

Erzurum 10 Haziran Salı Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Erzurum'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında bekleniyor. Bu değer, Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıklarının üzerindedir. Bölgenin serin iklimine alışkın olanlar için farklı bir deneyim sunabilir.

11-13 Haziran tarihleri arasında hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 11 Haziran Çarşamba günü, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. 12 ve 13 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinde de benzer yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu durum bölgenin iklimsel özellikleriyle uyumludur.

Erzurum'un Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları 13.6°C'dir. En düşük sıcaklıklar 7.5°C, en yüksek sıcaklıklar ise 19.5°C civarındadır. Bu veriler, Erzurum'un serin iklimini ve ani hava değişimlerine yatkınlığını göstermektedir.

Bölgede beklenen yağışlı günler, Haziran ayında ortalama 9 gün olarak kaydedilmiştir. Bu durum, Erzurum'un Haziran ayında yüksek yağışlı gün sayısına sahip olduğunu gösterir. Bu nedenle hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava tahminlerini takip etmek, planlarınızı yaparken esnek olmanıza yardımcı olabilir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve uygun ayakkabılar giymek, olası kazaların önüne geçebilir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır.

Erzurum'da 10 Haziran 2025 Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sonraki günlerde ise yağışlı koşulların etkili olması öngörülmektedir. Bölgenin serin iklimi ve ani hava değişimleri göz önüne alındığında, hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek, konforlu ve güvenli bir deneyim için faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks teknede yangın paniği!Lüks teknede yangın paniği!
Didim’de hayvan barınağı denetlendiDidim’de hayvan barınağı denetlendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MS hastalığıyla mücadele ediyordu! İyi haber geldi

MS hastalığıyla mücadele ediyordu! İyi haber geldi

Kadıköy'den Beşiktaş'a doğru adım adım...

Kadıköy'den Beşiktaş'a doğru adım adım...

Zihinsel engelli kardeşe cinsel istismar skandalı! 12 yıl sonra...

Zihinsel engelli kardeşe cinsel istismar skandalı! 12 yıl sonra...

Hatay paylaşımı: "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı"

Hatay paylaşımı: "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı"

ABD'de kaos tırmanıyor! Sokaklar alev alev, protestolar başka kentlere de sıçradı

ABD'de kaos tırmanıyor! Sokaklar alev alev, protestolar başka kentlere de sıçradı

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

Mağrip Direniş Konvoyu yola çıktı! Bu kez karadan gidiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.