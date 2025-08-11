Erzurum 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında, akşam saatlerinde ise 24°C civarında bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 12 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 27°C, 13 Ağustos Çarşamba günü ise 28°C civarında olması bekleniyor. Bu günlerde hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için önlem alması önemlidir. Güneşe maruz kalma süresi uzadıkça, ciltte yanık riski artar. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak faydalı olur. Ayrıca, bol su tüketimi vücudun susuz kalmasını önlemek açısından gereklidir.

Rüzgar hızlarının düşük olması bekleniyor. Bu durum hava koşullarının sakin olacağına işaret ediyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebileceğinden, yanınızda hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olabilir.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Güneş ışınlarından korunmak ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.