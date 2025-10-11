Erzurum 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 2°C'ye düşecek. Nem oranı %35 olacak. Rüzgar hızı 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:17, gün batımı ise 17:38'de gerçekleşecek.

Pazar günü, 12 Ekim 2025, hava daha bulutlu olacak. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklık 13°C, gece sıcaklığı ise 2°C civarında seyredecek. Nem oranı %86. Rüzgar hızı 4.2 km/saat olarak öngörülüyor.

Hafta başında, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü, hava kar ve yağmur geçişleriyle daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklığı 7°C olacak. Gece sıcaklığı ise -4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %77. Rüzgar hızı 7.3 km/saat olarak bekleniyor.

Salı günü, 14 Ekim 2025, hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 11°C olacak. Gece sıcaklığı -3°C civarında seyredecek. Nem oranı %50. Rüzgar hızı 1.8 km/saat olarak öngörülüyor.

Erzurum'un yüksek rakımı ve coğrafi konumu nedeniyle hava koşulları hızla değişebilir. Hafta başında hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı ihtimali göz önüne alınmalıdır. Hazır olmak önemlidir. Sıcak tutacak giysiler, su geçirmez ayakkabılar ve acil durum kitleri gibi önlemler alınmalıdır. Olası olumsuz hava koşullarına karşı bu önlemler koruyacak. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak güvenliğiniz açısından faydalı olacaktır.