Erzurum 11 Eylül Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum 11 Eylül Perşembe hava durumu! Erzurum'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Erzurum'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 11°C olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde yağmur devam edecek. Sıcaklık 16°C'ye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 12°C olacak. Akşam saatlerinde hava az bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 13°C, hissedilen sıcaklık ise 11°C olacak. Gece saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklık 8°C, hissedilen sıcaklık 6°C olacak. Rüzgar sabah saatlerinde doğudan saatte 7 km, gündüz saatlerinde doğudan saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı sabah %70, gündüz %57, akşam %67 ve gece %81 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah 817 hPa, gündüz 816 hPa, akşam 815 hPa ve gece 814 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları daha stabil hale gelecek. 12 Eylül Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21.8°C'ye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 13.2°C olacak. 13 Eylül Cumartesi günü de güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 21.4°C, hissedilen sıcaklık ise 14°C olarak tahmin ediliyor. 14 Eylül Pazar günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 22.8°C, hissedilen sıcaklık 14.3°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Rüzgarlı günlerde, doğu yönünden esen rüzgarlar nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak giysileri tercih etmek önerilir. Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve buna göre plan yapmak olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

