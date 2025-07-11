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Erzurum 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Erzurum 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Erzurum'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Cumartesi günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarının 31°C'ye ulaşması bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklıklarının 33°C'ye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarının hızlı bir şekilde değişebileceğini unutmamak önemlidir. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak faydalıdır. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Açık hava aktivitelerinde su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmakta fayda vardır. Gündüz sıcaklıklarının 25°C, geceleri ise 10°C civarında olacağı düşünülmektedir. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Erzurum'un yüksek rakımlı bir bölge olduğu unutulmamalıdır. Hava koşulları hızlı bir şekilde değişebilir. Ani soğuma veya yağışlar görülebilir. Bu durumlara karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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